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Происшествия
Критика деятельности властей привела к аресту трех человек в столице
В Москве за вывешивание на мосту баннера с критикой действий российских властей задержаны трое активистов.
Задержание произошло на Комсомольской площади.
Уточняется, что задержанных — Екатерину Рыжик, Николая Игрокова и Павла Кузнецова — доставили в линейный отдел Курского вокзала. Их собираются оформить по статье «нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия», сообщили сами активисты. По их словам, у одного из них нет с собой паспорта.
Ранее, в феврале, полиция задержала в районе Васильевского спуска оппозиционеров, которые проводили традиционную прогулку.
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