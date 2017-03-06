В четверг, 9 марта, в Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Эту информацию озвучил и сам Нетаньяху, подчеркнув, что в центре переговоров будет ситуация в Сирии и попытки урегулирования сирийского кризиса.

«В четверг я встречаюсь с президентом Путиным в Москве», — сообщил премьер Израиля.

В этой связи от отметил, что обеспокоен попытками Ирана закрепиться в Сирии.

Визит Нетаньяху в Москву совпадает с пребыванием еще одного ближневосточного лидера и участника сирийского урегулирования — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетит столицу России с 9 по 10 марта. Однако, по словам Дмитрия Пескова, трехсторонних встреч не планируется.

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