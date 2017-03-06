Администрация бывшего президента США Барака Обамы могла злоупотреблять своими полномочиями и прослушивать телефоны Дональда Трампа перед выборами. Это предстоит выяснить комитетам по разведке Конгресса, написал пресс-секретарь нового американского лидера Шон Спайсер в Twitter.

«Президент Трамп попросил, чтобы в рамках расследования о деятельности России комитеты Конгресса по разведке выполнили свои полномочия по надзору и выяснили, были ли нарушены полномочия исполнительной власти в 2016 году», — написал Спайсер. Он добавил, что сообщения о «потенциально мотивированных политических расследованиях» перед выборами вызывают тревогу. Однако, по словам Спайсера, ни Белый дом, ни сам Трамп не будут комментировать эту ситуацию до окончания расследования.

Ранее Трамп уже обвинял Обаму в прослушке телефонов. В октябре 2016 года он заявлял, что бывший американский президент прослушивал разговоры в Trump Tower, где находился его предвыборный штаб. «Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефоны в октябре прямо перед выборами!» — отмечал Трамп, проводя параллели с Уотергейтским скандалом. Однако никаких доказательств тогда он не предоставил.

Официальный представитель Обамы Кевин Льюис ранее отверг все обвинения. По его словам, ни Обама, ни другие сотрудники Белого дома «никогда не давали указаний осуществлять прослушку американских граждан».

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