Ведомство не ответило на обращение

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми попросил Министерство юстиций США публично опровергнуть заявление главы государства Дональда Трампа о прослушивании телефонных разговоров администрацией Барка Обамы.



По информации издания, обращение было направлено сразу после публикации соответствующего заявления Трампа. Однако ведомство на него не ответило.

ФБР и Минюст не комментируют ситуацию. Ранее Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в слежке за его телефонными переговорами осенью 2016 года. Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис назвал эту информацию ложной. В свою очередь, Комитет по делам разведки Конгресса США заявил о намерении проверить эти данные.

Источник: Агентство Бизнес Новостей

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