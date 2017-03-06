Политика
ФБР выражает озабоченность в связи с заявлением о «прослушке»
Поступила просьба со стороны руководителя ФБР об опровержении заявления Трампа
Ведомство не ответило на обращение
Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми
попросил Министерство юстиций США публично опровергнуть заявление главы
государства Дональда Трампа о прослушивании телефонных разговоров
администрацией Барка Обамы.
По информации издания, обращение было направлено сразу после публикации соответствующего заявления Трампа. Однако ведомство на него не ответило.
ФБР и Минюст не комментируют ситуацию. Ранее Дональд Трамп обвинил экс-президента США Барака Обаму в слежке за его телефонными переговорами осенью 2016 года. Пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис назвал эту информацию ложной. В свою очередь, Комитет по делам разведки Конгресса США заявил о намерении проверить эти данные.
Источник: Агентство Бизнес Новостейменеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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