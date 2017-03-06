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Персона
СМИ распространили информацию о третьей беременности Кристины Агилеры
Запись в Инстаграме самой певицей, а точнее черно-белая фотография и надпись «Последние штрихи к моему сердцу» стали темой для обсуждения.
Вероятность ошибки существует, ведь Агилера могла иметь ввиду творческую деятельность.
Пока известная певица находится на отдыхе с женихом Мэттью Ратлером. С ними отдыхает и дочь певицы Саммер Рейн.
Журналисты сделали фотот Кристины на курорте Кабо-Сан-Лукас и с тех пор не перестают обсуждать изменения в ее фигуре.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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