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Персона

СМИ распространили информацию о третьей беременности Кристины Агилеры

Фото: © Фото с личной страницы в Instagram

Кристина Агилера

СМИ распространили информацию о третьей беременности Кристины Агилеры

ИА «РОСБАЛТ» 06 марта 2017г., 05:25

Запись в Инстаграме самой певицей, а точнее черно-белая фотография и надпись «Последние штрихи к моему сердцу» стали темой для обсуждения.

Вероятность ошибки существует, ведь Агилера могла иметь ввиду творческую деятельность.

Пока известная певица находится на отдыхе с женихом Мэттью Ратлером. С ними отдыхает и дочь певицы Саммер Рейн.

Журналисты сделали фотот Кристины  на курорте Кабо-Сан-Лукас и с тех пор не перестают обсуждать изменения в ее фигуре.

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