Вероятность ошибки существует, ведь Агилера могла иметь ввиду творческую деятельность.

Пока известная певица находится на отдыхе с женихом Мэттью Ратлером. С ними отдыхает и дочь певицы Саммер Рейн.

Журналисты сделали фотот Кристины на курорте Кабо-Сан-Лукас и с тех пор не перестают обсуждать изменения в ее фигуре.

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