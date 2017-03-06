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Гаджет

Фантастика конца 20 века воплотилась в жизнь

Фото: twitter.com

Фантастика конца 20 века воплотилась в жизнь

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 06 марта 2017г., 02:26

Ее разработал пользователь Reddit используя ОС Windows 98

Замысел производства таких часов возник после просмотра фантастических фильмов.

Изобретатель под псевдонимом Lord_of_Bone представил на обозрение покупателям «умную» модель часов с ОС Windows 98. Устройство оснащено мельчайшим встроенным элементом Raspberry Pi, подобным компьютеру, имеющим частоту 0,5 кадров/сек. Размер его аналогичен размеру кредитной карты.

Создатель устройства уже сейчас думает об улучшении последней модели. Он решил использовать Doom, при этом частота 1,0 кадр в секунду. Windows 98 по его мнению себя не оправдывает.

Скандинавские страны имеют свой шарм и особый бунтарский стиль. Протестуя против неугодных им новых требований для производителей часов, они сумели создать часы из сыра и натуральной кожи.

 

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