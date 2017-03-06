В Facebook сейчас идет стадия тестирования City Guides.

Он напоминает TripAdvisor, но может прокомментировать информацию о том, какие Ваши друзья ранее уже были в выбранном городе. Web-версии и соц. сети возможно тоже воспользуются этим сервисом, но пока точно не известно.

Также неизвестно, можно ли будет пользоваться им в web-версии соцсети. Facebook в конце прошлого месяца выпустил страницу про туризм в Ленобласти с использованием английского языка.



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