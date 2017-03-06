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Гаджет
iOS и Android оснащены сервисом путеводителя City Guides
Этот сервис как и бумажный аналог в виде книги способен давать советы о том, какие мероприятия, экскурсии, рестораны, кафе и музеи Вы можете посетить в каждом городе.
В Facebook сейчас идет стадия тестирования City Guides.
Он напоминает TripAdvisor, но может прокомментировать информацию о том, какие Ваши друзья ранее уже были в выбранном городе. Web-версии и соц. сети возможно тоже воспользуются этим сервисом, но пока точно не известно.
Также неизвестно, можно ли будет пользоваться им в
web-версии соцсети. Facebook в конце прошлого месяца выпустил страницу про
туризм в Ленобласти с использованием английского языка.
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