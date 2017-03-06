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Гаджет

iOS и Android оснащены сервисом путеводителя City Guides

Фото: pixabay.com

iOS и Android оснащены сервисом путеводителя City Guides

06 марта 2017г., 02:45

Этот сервис как и бумажный аналог в виде книги способен давать советы о том, какие мероприятия, экскурсии, рестораны, кафе и музеи Вы можете посетить в каждом городе.

В Facebook сейчас идет стадия тестирования City Guides.

Он напоминает TripAdvisor, но может прокомментировать информацию о том, какие Ваши друзья ранее уже были в выбранном городе. Web-версии  и соц. сети возможно тоже воспользуются этим сервисом, но пока точно не известно.

Также неизвестно, можно ли будет пользоваться им в web-версии соцсети. Facebook в конце прошлого месяца выпустил страницу про туризм в Ленобласти с использованием английского языка.

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Москва-Инфо

   