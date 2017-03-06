Самарчане не смогли обыграть московскую команду, голы были забиты во втором тайме. Первым Ари на 60 и 68 минуте проявил себя и нанес удар по воротам противника.

88-я минута принесла московским «железнодорожникам» в 18 туре чемпионата России окончательную победу. Подопечный Юрия Семина Алексей Миранчук завершил победную серию мячей в ворота самарской команды. Что дало возможность им набрав 26 очков занять достойное 8 место в турнирной таблице.

15 очков получили самарчане в итоге прошедшей игры и 14 место они занимают по-прежнему.

Источник: Курьер-Медиа

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