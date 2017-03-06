Экономика
Курс доллара на 6 марта 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают повышение курса доллара и понижение курса евро на 6 марта 2017.
Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 марта 2017 составляет 58,40 руб., курс евро на сегодня равен 61,51 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 57,24 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 60,36 руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 60,14 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 63,64 руб. при продаже банком
бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .
стоимость бивалютной корзинки с 6.03.2017 до 59,8 руб.
Аналитик Forex Club Ирина Рогова полагает, что рубль может снизится на фоне с дешевеющей нефтью
Ситуация по мнению аналитиков следующая:
Комбинация доллара и рубля скорее всего приблизится к уровню 59,00. Фишер и Йеллен перед weekend выразили уверенность в том, что доллар получит поддержку при попытках оказания давления на рынок с целью повышения ставки в марте месяце.
О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
Опубликовано 03.03.17 08:18менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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