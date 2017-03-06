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Экономика

Курс доллара на 6 марта 2017 года

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Курс доллара на 6 марта 2017 года

Тэги: вклад, ЦБ РФ, USD/RUB, вклады, какие деньги покупает банк, 2017, бивалютная корзина это, бивалютный вклад

www.topnews.ru 06 марта 2017г., 08:16

ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают повышение курса доллара и понижение курса евро на 6 марта 2017.

Установленный Банком России официальный курс доллара на 6 марта 2017 составляет 58,40 руб., курс евро на сегодня равен 61,51 руб.

Курс доллара в Сбербанке  сегодня установлен

какие деньги покупает банк?  57,24 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого?  60,36 руб. при продаже банком

Курс евро в Сбербанке  сегодня установлен

какие деньги покупает банк?  60,14 руб. при покупке

какие деньги можно продать дорого?  63,64 руб. при продаже банком

бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

стоимость бивалютной корзинки с 6.03.2017 до 59,8 руб.

Аналитик Forex Club Ирина Рогова полагает, что рубль может снизится на фоне с дешевеющей нефтью

Ситуация по мнению аналитиков следующая:

Комбинация доллара и рубля скорее всего приблизится к уровню 59,00. Фишер и Йеллен перед weekend выразили уверенность в том, что доллар получит поддержку при попытках оказания давления на рынок с целью повышения ставки в марте месяце.

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.

Опубликовано 03.03.17 08:18

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