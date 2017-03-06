Как уточнили собеседники издания, руководство Госдумы планирует реформировать экономическое управление нижней палаты парламента, управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, а также аналитическое управление. Последнее, по словам одного из собеседников газеты, скорее всего, станет экспертно-аналитическим, а финансовое управление — будет преобразовано в финансово-экономическое. Оно передаст часть функций по прогнозированию, а также экспертизе и анализу во вновь образованное экспертно-аналитическое управление.

Прежде, как отмечает издание, на эти цели каждой фракции, которая должна была самостоятельно заказывать экспертную оценку законопроектов до внесения их в Госдуму, выделялось финансирование в объеме 10 млн руб.

Кроме того, как рассказали источники газеты, руководство нижней палаты парламента рассчитывает на то, что в связи с реформой Госдумы правительство внесет в ее регламент поправки, согласно которым усилится «взаимодействие парламента и кабмина в законотворческом процессе». Как пояснил собеседник «Известий», сейчас правительство самостоятельно решает, нужно ли проводить «оценку регулирующего воздействия» законопроекта во время его подготовки ко второму чтению.

В Госдуме же, как рассказал источник издания, надеются обязать правительство проводить эту оценку как в случае одобрения инициативы, так и в случае ее неодобрения. «Это будет реальное движение вперед по повышению качества законотворчества», — цитирует его газета.

Информацию о возможных поправках в регламент нижней палаты парламента в аппарате правительства не стали комментировать. В кабмине, по информации издания, заявили, что в настоящий момент руководствуются действующими нормами.

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