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Намечается реформа аппарата РФ
Руководство Государственной думы собирается провести реформу аппарата, которая главным образом коснется трех управлений.
Как уточнили собеседники издания, руководство Госдумы планирует реформировать экономическое управление нижней палаты парламента, управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ, а также аналитическое управление. Последнее, по словам одного из собеседников газеты, скорее всего, станет экспертно-аналитическим, а финансовое управление — будет преобразовано в финансово-экономическое. Оно передаст часть функций по прогнозированию, а также экспертизе и анализу во вновь образованное экспертно-аналитическое управление.
Прежде, как отмечает издание, на эти цели каждой фракции, которая должна была самостоятельно заказывать экспертную оценку законопроектов до внесения их в Госдуму, выделялось финансирование в объеме 10 млн руб.
Кроме того, как рассказали источники газеты, руководство нижней палаты парламента рассчитывает на то, что в связи с реформой Госдумы правительство внесет в ее регламент поправки, согласно которым усилится «взаимодействие парламента и кабмина в законотворческом процессе». Как пояснил собеседник «Известий», сейчас правительство самостоятельно решает, нужно ли проводить «оценку регулирующего воздействия» законопроекта во время его подготовки ко второму чтению.
В Госдуме же, как рассказал источник издания, надеются обязать правительство проводить эту оценку как в случае одобрения инициативы, так и в случае ее неодобрения. «Это будет реальное движение вперед по повышению качества законотворчества», — цитирует его газета.
Информацию о возможных поправках в регламент нижней палаты парламента в аппарате правительства не стали комментировать. В кабмине, по информации издания, заявили, что в настоящий момент руководствуются действующими нормами.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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