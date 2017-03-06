Об этом сообщила пресс – служба столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.



Непосредственно на стадионе, в частности, безопасность обеспечивало более 1 тысячи сотрудников. Также наряды работали на прилегающей к стадиону территории, близ транспортных узлов.



Перед началом матча в парке Березовая роща болельщиками команды «Зенит» была предпринята попытка совершения групповых противоправных действий, которая была пресечена. Нарушители задержаны и доставлены в Отдел МВД России по Хорошевскому району. По пути следования болельщиков к стадиону у болельщиков сотрудниками правоохранительных органов в ходе проведения профилактических мероприятий было изъято 90 пиротехнических изделий и около 200 других запрещенных к проносу предметов.



Сотрудники контрольно-распорядительной службы также пресекли провокацию со стороны болельщиков во время матча на трибунах. Инцидент был исчерпан, приняты профилактические меры.



Всего за различные нарушения на стадионе «Арена ЦСКА» и прилегающей к нему территории были задержаны 40 человек.



«В Москве открылся футбольный сезон. Этот год для российских болельщиков и для поклонников футбола из-за рубежа – знаковый. Ведь в этом году в том числе в Москве проходят матчи Кубка Конфедераций. В следующем году нам предстоит принять матчи чемпионата мира по футболу. Это ответственная задача для всех московских служб, в том числе – федерального уровня. Чемпионат и Кубок Конфедераций – это не только праздник спорта, но и хорошая возможность продемонстрировать всему миру нашу страну, нашу столицу. Важно не забывать, что к Москве сейчас приковано внимание всего мира и каждый из нас, каждый из тех, кто искренне любит футбол и свою страну, и может, и должен показать себя с лучшей стороны. Спорт в целом и особенно – футбол – это возможность в честном соревновании продемонстрировать не силу и эмоции, но тактику, мастерство и силу духа. Наши футболисты, горожане, россияне ждут, в том числе, и от болельщиков наших любимых команд проявления тех же качеств. Не ярости и эмоциональности, но тактики, такта и мастерства. Необходимо воспитывать и в себе самих и в своих детях культуру, в том числе- культуру поддержки любимых спортивных команд - для того, чтобы наш город оставался стандартом безопасности для всего мира», - прокомментировал итоги матча руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

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