Происшествия

В настоящий момент пожар локализован. В МЧС уточняют, что информации о пострадавших нет.

Один из ангаров используется для хранения лакокрасочных материалов, второй – для хранения и изготовления пестицидов на основе легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ).

Для ликвидации пожара привлечены 97 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС 43 человека и 14 единиц техники.

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