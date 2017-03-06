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Происшествия

Горит подмосковное Щелково

Фото: Москва ФМ

Горит подмосковное Щелково

M24.ru 06 марта 2017г., 09:45

Два ангара, площадь которых составляет 2,3 тысячи квадратных метров, загорелись в подмосковном Щелкове.

В настоящий момент пожар локализован. В МЧС уточняют, что информации о пострадавших нет.

Один из ангаров используется для хранения лакокрасочных материалов, второй – для хранения и изготовления пестицидов на основе легковоспламеняющейся жидкости (ЛВЖ).

Для ликвидации пожара привлечены 97 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС 43 человека и 14 единиц техники.

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