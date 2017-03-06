Будем здоровы

Они могут нарушить электромагнитную сферу нашей планеты.

Так, по словам специалистов, самые мощные магнитные бури уже прошли 1, 2, 3 и 4 марта.

Взрывы на Солнце вызывают магнитные колебания, которые нарушают электромагнитную сферу Земли и могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

В группе риска находятся люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, а также те, кто устает быстрее других.

Во время магнитных колебаний возможна слабость, головные боли, а также повышенная раздражительность.

В этот период специалисты советуют больше отдыхать, избегать серьезных нагрузок и проводить время на свежем воздухе.

Серию магнитных бурь ученые ожидают также 16,17 и 23 марта. Однако, согласно расчетам, они будут слабее, чем те, что прошли ранее.

Источник: Петербургский дневник

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