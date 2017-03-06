Срок перечисления средств материнского капитала сокращен с 1 месяца до 10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления о распоряжении такими средствами.

Кроме того, правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий приведены в соответствие с изменениями, внесенными Федеральным законом от 28 декабря 2016 года №470-ФЗ. В перечне документов, необходимых для распоряжения этими средствами, копия свидетельства о праве собственности заменена выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Ранее глава Минтруда России Максим Топилин предложил продлить программу материнского капитала до 2023 года. В январе 2016 года правительство РФ продлило программу по выплате материнского капитала до 2018 года.

20 декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене до 2020 года ежегодной индексации размера материнского капитала. Соответствующий закон представлен на официальном интернет-портале правовой информации. В 2016 году маткапитал также не индексировался, его величина составляет 453 тыс. рублей.

Использовать средства материнского капитала разрешается на улучшение жилищных условий, образование, пенсионное обеспечение матери или реабилитацию ребенка-инвалида.

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