События
9 марта в Москве Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху встретятся для обсуждения текущей ситуации на Ближнем Востоке
В Кремле раскрыли тематику предстоящих переговоров Путина и Нетаньяху
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 марта в Москве обменяются мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.
Ожидается также обсуждение ключевых аспектов палестино-израильского урегулирования. Президент России и Премьер-министр Израиля традиционно уделят внимание актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее наращивание российско-израильского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Ранее о своем визите в Москву говорил и сам Нетаньяху, подчеркнув, что в центре переговоров будет ситуация в Сирии и попытки урегулирования сирийского кризиса.
Визит Нетаньяху в Москву совпадает с пребыванием еще одного ближневосточного лидера и участника сирийского урегулирования — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетит столицу России с 9 по 10 марта.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.