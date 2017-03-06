Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 9 марта в Москве обменяются мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в контексте совместных усилий по противодействию международному терроризму. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Ожидается также обсуждение ключевых аспектов палестино-израильского урегулирования. Президент России и Премьер-министр Израиля традиционно уделят внимание актуальным вопросам двусторонней повестки дня, включая дальнейшее наращивание российско-израильского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Ранее о своем визите в Москву говорил и сам Нетаньяху, подчеркнув, что в центре переговоров будет ситуация в Сирии и попытки урегулирования сирийского кризиса.

Визит Нетаньяху в Москву совпадает с пребыванием еще одного ближневосточного лидера и участника сирийского урегулирования — президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который посетит столицу России с 9 по 10 марта.

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