Россия. КХЛ плей-офф 1/4 финала. «Авангард» – Ак «Барс». Счет серии 0-0

09 марта 2017 года, 16-00 МСК

«Авангард»

Подопечные Канарейкина после того, как счет в серии с «Адмиралом» стал 2-2, показали весь свой потенциал. Две оставшиеся встречи «Авангард» выиграл с общим счетом 9-0. Очень здорово смотрится команда на своем домашнем льду и в этом случае стоит признать, что, вне всяких сомнений, омичи являются фаворитами в противостоянии с «Ак Барсом». Хотелось бы отметить тот момент, что «Авангард» от матча к матчу прибавляет в оборонительных действиях и кажется Фурх поймал кураж.

«Ак Барс»

«Ак Барс» смог уверенно пройти «Салават Юлаев», но этому вряд ли кто-то сильно удивился, так как казанцы заметно превосходили подопечных Захаркина во многих компонентах игры. Подопечные Зинэтулы Билелятдинова должны задуматься о том, чтобы меньше удаляться, так как порой слишком много шансов для игры в большинстве они предоставляют своим соперникам. Сейчас все лидеры команды в строю и находятся в хорошей форме. Все это должно помочь дать бой «Авангарду», так как любому коллективу будет весьма непросто действовать в Омске. Нужно сплотиться и показать свою лучшую игру, так как в противном случае рассчитывать на победу будет невероятно трудно.

Статистика и личные встречи

Между собой пятнадцать матчей провели команды. Семь побед на счету «Барыса», шесть раз был сильнее «Трактор», но и три встречи завершилась вничью.

Прогноз

Мы считаем, что как бы не складывалась игра, «Авангард» дома должен побеждать в основное время матча в первую очередь за счет качественной атаки и хорошей реализации большинства. «Ак Барс» пока не безгрешен в данном компоненте игры, поэтому хотелось, чтобы, несмотря на определенные сюрпризы и эксперименты, именно хозяева льда победили.

Коэффициенты БК 1xСтавка:

Авангард – 2,33

Ничья – 3,70

Трактор – 2,97

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