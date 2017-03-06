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Прогноз. Хоккей. «Авангард» – Ак «Барс» 09 марта 16:00 мск
Одна из самых интересных пар в 1/4 финала плей-офф — это «Авангард» и «Ак Барс». Обе команды демонстрируют весьма неплохую игру и стремятся действовать от обороны. Давайте проанализируем каждый коллектив и попытаемся определить, кто же является фаворитом данного противостояния.
Россия. КХЛ плей-офф 1/4 финала. «Авангард» – Ак «Барс».
Счет серии 0-0
09 марта 2017 года, 16-00 МСК
«Авангард»
Подопечные Канарейкина после того, как счет в серии с «Адмиралом» стал 2-2, показали весь свой потенциал. Две оставшиеся встречи «Авангард» выиграл с общим счетом 9-0. Очень здорово смотрится команда на своем домашнем льду и в этом случае стоит признать, что, вне всяких сомнений, омичи являются фаворитами в противостоянии с «Ак Барсом». Хотелось бы отметить тот момент, что «Авангард» от матча к матчу прибавляет в оборонительных действиях и кажется Фурх поймал кураж.
«Ак Барс»
«Ак Барс» смог уверенно пройти «Салават Юлаев», но этому вряд ли кто-то сильно удивился, так как казанцы заметно превосходили подопечных Захаркина во многих компонентах игры. Подопечные Зинэтулы Билелятдинова должны задуматься о том, чтобы меньше удаляться, так как порой слишком много шансов для игры в большинстве они предоставляют своим соперникам. Сейчас все лидеры команды в строю и находятся в хорошей форме. Все это должно помочь дать бой «Авангарду», так как любому коллективу будет весьма непросто действовать в Омске. Нужно сплотиться и показать свою лучшую игру, так как в противном случае рассчитывать на победу будет невероятно трудно.
Статистика и личные встречи
Между собой пятнадцать матчей провели команды. Семь побед на счету «Барыса», шесть раз был сильнее «Трактор», но и три встречи завершилась вничью.
Прогноз
Мы считаем, что как бы не складывалась игра, «Авангард» дома должен побеждать в основное время матча в первую очередь за счет качественной атаки и хорошей реализации большинства. «Ак Барс» пока не безгрешен в данном компоненте игры, поэтому хотелось, чтобы, несмотря на определенные сюрпризы и эксперименты, именно хозяева льда победили.
Коэффициенты БК 1xСтавка:
Авангард – 2,33
Ничья – 3,70
Трактор – 2,97
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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