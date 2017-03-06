Хоккей. НХЛ. Тампа-Бэй — Рейнджерс

7 марта 2017 года, 03-30 МСК

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» похоже всерьез решила прорваться в плей-офф. Команда практически с самого дна турнирной таблицы Востока поднялась уже на 11 строчку и сейчас очень радует игра нашего соотечественника Никиты Кучерова. Форвард показывает отличный хоккей и буквально тащит свой коллектив в первую восьмерку.

Конференция: 11 место в Восточной

Дивизион: 6 место в Атлантическом

Рекорд: 30-26-8

Дома: 17-11-2

Форма (5): 3-2-0

Потери: Кэллахан, Стэмкос.

«Рейнджерс»

«Рейнджеры» немного сдали в последнее время. В команде появились очень неприятные кадровые проблемы. Травмированы Жирарди, Фаст, под вопросом участие Грабнера, который очень хорош и важен.

Конференция: 4 место в Восточной

Дивизион: 4 место в Столичном

Рекорд: 41-22-2

На выезде: 22-8

Форма (5): 2-3-0

Потери: Жирарди, Фаст, Грабнер (под вопросом), Клейн (под вопросом).

Статистика и личные встречи

«Рейнджерс» — лучшая команда Востока по игре на выезде. Команда Макдоны набрала уже 44 очка в 30 играх.

Хозяева имеют большую мотивацию, нежели гости. «Тампа» практически догнала первую восьмерку и дома «Молнии» в предыдущих играх проявили себя очень достойно. Считаем, что «Лайтнинг» смогут одержать победу в основное время, но берем с подстраховкой на нулевую фору первой.

Коэффициенты БК Леон:

Тампа-Бэй – 1,67

Ничья — 4,40

Рейнджерс – 4,60

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