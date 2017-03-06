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Прогноз. Хоккей. «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 7 марта 03:30 мск
В последнее время форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров буквально за уши тащит «Молний» в плей-офф. «Лайтнинг» набрали неплохой ход и смогли несколько приблизиться к заветной восьмерке.
Хоккей. НХЛ. Тампа-Бэй — Рейнджерс
7 марта 2017 года, 03-30 МСК
«Тампа-Бэй»
«Тампа-Бэй» похоже всерьез решила прорваться в плей-офф. Команда практически с самого дна турнирной таблицы Востока поднялась уже на 11 строчку и сейчас очень радует игра нашего соотечественника Никиты Кучерова. Форвард показывает отличный хоккей и буквально тащит свой коллектив в первую восьмерку.
Конференция: 11 место в Восточной
Дивизион: 6 место в Атлантическом
Рекорд: 30-26-8
Дома: 17-11-2
Форма (5): 3-2-0
Потери: Кэллахан, Стэмкос.
«Рейнджерс»
«Рейнджеры» немного сдали в последнее время. В команде появились очень неприятные кадровые проблемы. Травмированы Жирарди, Фаст, под вопросом участие Грабнера, который очень хорош и важен.
Конференция: 4 место в Восточной
Дивизион: 4 место в Столичном
Рекорд: 41-22-2
На выезде: 22-8
Форма (5): 2-3-0
Потери: Жирарди, Фаст, Грабнер (под вопросом), Клейн (под вопросом).
Статистика и личные встречи
«Рейнджерс» — лучшая команда Востока по игре на выезде. Команда Макдоны набрала уже 44 очка в 30 играх.
Хозяева имеют большую мотивацию, нежели гости. «Тампа» практически догнала первую восьмерку и дома «Молнии» в предыдущих играх проявили себя очень достойно. Считаем, что «Лайтнинг» смогут одержать победу в основное время, но берем с подстраховкой на нулевую фору первой.
Коэффициенты БК Леон:
Тампа-Бэй – 1,67
Ничья — 4,40
Рейнджерс – 4,60
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