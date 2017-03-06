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Прогноз. Хоккей. «Виннипег» — «Сан-Хосе» 7 марта 04:00 мск
В заключительном матче игрового дня «Сан-Хосе» сразится с «Виннипегом», продолжающим упорную борьбу за место в плей-офф. Накануне «Шаркз» уступили в принципиальном матче «Миннесоте».
Хоккей. НХЛ. Виннипег — Сан-Хосе
7 марта 2017 года, 04-00 МСК
«Виннипег»
«Виннипег» победил в последних двух матчах, пропустив лишь одну шайбу. Да, соперники были не самые сильные, но все же «Джетс» пока что сохраняют неплохие шансы на выход в плей-офф. Сейчас канадцев отделяет всего три очка от занимающего восьмое место «Сент-Луиса», но у «Блюз» есть две игры в запасе.
Конференция: 10 место в Западной
Дивизион: 6 место в Центральном
Рекорд: 30-30-6
Дома: 16-15-1
Форма (5): 3-1-1
Потери: Майерс, Павелец (под вопросом).
«Сан-Хосе»
«Сан-Хосе» не сумел продлить свою победную серию до четырех матчей кряду и уступил накануне «Миннесоте». Несмотря на то, что команда будет играть back-to-back, это не должно сказаться на качестве игры «Шаркз». В случае победы гости смогут сократить отставание от «Чикаго» до пяти очков.
Конференция: 3 место в Западной
Дивизион: 1 место в Тихоокеанском
Рекорд: 38-18-7
На выезде: 18-11-3
Форма (5): 3-1-1
Потери: Хансен, Демело (под вопросом), Донской (под вопросом).
Статистика и личные встречи
В этом сезоне «Акулы» дважды оказались сильнее, причем оба раза в основное время.
«Сан-Хосе» очень силен на выезде, в то время как «Джетс»
набрали скромные 33 очка после 32 матчей.
Прогноз
«Виннипег» в последнее время очень неплохо себя показывает, но «Сан-Хосе» — команда экстра-класса, и в этом сезоне «Акулы» будут претендовать на самые высокие места. Считаем, что «Шаркз» увезут из Канады два балла и предлагаем поставить на их победу в матче в БК 1хСтавка.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Виннипег – 2,65
Ничья — 3,90
Сан-Хосе – 2,44
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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