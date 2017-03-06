Футбол. Лига Чемпионов. 1/8 финала. «Арсенал» — «Бавария».

7 марта 2017 года, 22:45 МСК

В первом матче две недели назад «Бавария» практически обеспечила себе выход в четвертьфинал турнира, разгромив лондонцев со счетом 5:1. Пройти баварцев «канонирам» поможет настоящее чудо: «Арсеналу» требуется забить мюнхенцам минимум четыре мяча, да еще и ни разу не пропустить. Учитывая, что оборона лондонцев и в матчах Лиги чемпионов, и АПЛ играет не слишком надежно, едва ли им удастся сыграть сухой матч с мощной «Баварией».

Баварцы после нескольких необязательных ничьих с аутсайдерами чемпионата в чемпионате Германии наконец-то начали показывать ту игру, которую ждут от них болельщики. В двух последних матчах Бундеслиги «Бавария» забила 11 мячей, ни разу не пропустив. Жертвами мюнхенцев оказались «Гамбург», который был разгромлен 8:0, и крепкий в этом сезоне «Кёльн», которому «Бавария» в гостях забила три безответных мяча.

У «Арсенала» в АПЛ календарь в феврале – начале марта значительно сложнее, чем у «Баварии». В последнем туре чемпионата подопечные Арсена Венгера вновь уступили прямым конкурентам за высокие места – «Ливерпулю» — 3:1. Недавно с таким же счётом «канониры» проиграли и «Челси».

В домашнем матче с «Баварией» «Арсенал» наверняка всё-таки постарается реабилитироваться за все поражения, пойдёт большими силами вперёд и, вероятно, даже сумеет забить. Однако вряд ли голы лондонцев существенно повлияют на общий результат противостояния, ведь и «Бавария» в своём нынешнем состоянии готова к голевым подвигам в Лондоне. Предлагаем заключить пари на тотал больше 2,5. Коэффициент – 1,52.

Коэффициенты БК «Лига Ставок» на «Тотал 2,5 гола»:

Меньше 2,5 гола – 2,49;

Больше 2,5 гола – 1,52;

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