Футбол. Англия. Чемпионшип. 36-й тур. Хаддерсфилд – Астон Вилла

7 марта 2017, 22:45 МСК

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд» проиграл в последнем туре очень важный матч — команда уступила в родных стенах «Ньюкаслу» 1:3. Нельзя сказать, что поражение так уж сильно пошатнуло турнирное положение «терьеров», однако шансов на прямую путевку чуть поубавило. На данный момент команда Дэвида Вагнера идет третьей, с отставанием от второго «Брайтона» в шесть очков, но при этом «Хаддерсфилд» сыграл на матч меньше. Главным козырем успешного выступления «терьеров» в нынешнем сезоне является игра на родном стадионе, где до поражения от «Ньюкасла» подопечные Вагнера не проигрывали на протяжении семи матчей кряду, выиграв шесть из них.

«Астон Вилла»

«Астон Вилла», вместо ожидаемой борьбы за возвращение в Премьер-лигу, чуть было не оказалась в числе борцов за выживание. С конца декабря и до конца февраля «вилланы» не могли выиграть в чемпионате. За этот период «Астон Вилла» проиграла семь из девяти матчей, пять из которых в гостях. Однако в последних матчах «Астон Вилла» одержала три победы кряду, благодаря чему поднялась в середину турнирки.

Статистика и личные встречи

«Хаддерсфилд» дома выиграл в чемпионате 12 из 17 матчей дома.

«Астон Вилла» проиграла в гостях семь из девяти последних поединков.

В первом круге соперники сыграли вничью 1:1.

Прогноз

«Хаддерсфилд» сейчас показывает более стабильную игру, чем «Астон Вилла». Команда претендует на выход в Премьер-лигу, что только добавит мотивации на матч. Да, «Астон Вилла» выиграла три матча кряду, однако в соперниках в двух матчах были аутсайдеры «Бристоль» и «Ротэрхэм». Считаем, что «Хаддерсфилд» выиграет эту встречу.

Коэффициенты БК Леон:

Хаддерсфилд — 2,04

Ничья — 3,22

Астон Вилла— 4,36

удар футбол в сети онлайн матч игра игры OK!.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао