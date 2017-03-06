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Прогноз. Футбол. «Наполи» – «Реал» Мадрид 7 марта 22:45 мск
В первом матче противостояния мадридский «Реал» и «Наполи» порадовали болельщиков результативным футболом. Испанцы отправили в ворота гостей три мяча, а неаполитанцы сумели забить гол престижа.
Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. Наполи – Реал Мадрид
7 марта 2017, 22:45 МСК
«Наполи»
«Наполи» является одной из самых результативных команд итальянского чемпионата. В среднем команда забивает дома по 2,3 гола за матч, а пропускает один. На данном этапе стабильной игру коллектива назвать сложно, особенно в обороне. После поражения от мадридского «Реала» 1:3, «Наполи» успел сыграть четыре официальных поединка. В Серии А команда обыграла на выезде «Кьево» 1:3 и «Рому» 0:2, но уступила дома 0:2 «Аталанте». Неудачным оказался и гостевой матч Кубка против «Ювентуса» — 1:3.
«Реал»
Мадридский «Реал» тоже в последнее время показывает не очень удачную игру в обороне. После победы над «Наполи» «королевский клуб» успел уже на выезде проиграть «Валенсии» 1:2, но нанес поражение 3:2 «Вильярреалу» и 4:1 «Эйбару». Не менее результативной получилась и домашняя игра с «Лас-Пальмасом» 3:3.
Статистика и личные встречи
В каждом из пяти последних поединков с участием мадридского «Реала» забивалось больше двух голов.
«Наполи» выиграл дома пять из семи последних официальных поединков.
Первый матч противостояния на поле «Реала» закончился победой испанцев 3:1.
Прогноз
Ждем не менее результативного матча, чем в Испании. Атака у обоих клубов сейчас работает исправно, в обличие от оборонительных линий. «Наполи» в обороне отсиживаться особо нечего, ведь нужно отыграть два гола. Поэтому, считаем, что игра будет результативной.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Наполи —2,90
Ничья — 3,92
Реал Мадрид — 2,42
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