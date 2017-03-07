Такое заявление сделано постоянным представительством России при организации.

Размер взносов в бюджет ООН устанавливается в зависимости от среднего показателя ВВП страны за 10-летний период с учетом дохода на душу населения и внешней задолженности. Крупнейшим споносором ООН является США, которые обеспечивают 22% расходов организации. Россия обеспечивает около 2,5% бюджета ООН. По данным Радио ООН, Бюджет на 2016—2017 года составляет $5,6 млрд.

Государства, которые игнорируют выплаты в бюджет ООН в течение двух лет, лишаются права голоса на Генассамблее ООН.

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