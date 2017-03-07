Объёмные цветочные композиции, появившиеся на «Комсомольской» в канун главного женского праздника, символизируют долгожданный приход весны. В этих красочных декорациях для пассажиров московского метро был организован праздничный концерт духового оркестра гарнизона пожарной охраны столичного Управления МЧС России. В честь Международного женского дня музыканты исполнили классические и современные произведения, а также мелодии из популярных кинолент.

Во время выступления пожарные дарили девушкам яркие весенние тюльпаны. В этом им помогал неожиданный напарник – робот-спасатель, используемый при боевой разведке на пожарах. Вместе с товарищами он поздравлял присутствующих женщин и вручал им цветы.

«В честь главного женского дня на станции «Комсомольская» была создана по-настоящему праздничная атмосфера, – рассказал начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов. – Представительницы прекрасного пола очень тепло встретили выступление духового оркестра гарнизона пожарной охраны столицы».

Станция «Комсомольская» Сокольнической линии уже во второй раз стала площадкой для праздничного концерта. В преддверии Дня защитника Отечества здесь выступил военный духовой оркестр 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

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