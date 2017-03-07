Московская жизнь
Белград представит свою экономическую программу в Москве весной.
Дни Белграда в Москве пройдут 25-27 мая 2017 года.
«Основные аспекты программы проведения Дней Белграда в
Москве обсудили руководитель департамента внешнеэкономических и международных
связей города Сергей Черемин и чрезвычайный и полномочный посол Республики
Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич. Для участия в дружественных
мероприятиях 25-27 мая 2017 года российскую столицу посетит представительная
сербская делегация во главе с мэром Белграда Синишей Мали. В ходе визита
планируется подписать программу сотрудничества между двумя городами на
2018-2020 гг. и соглашение о развитии связей между Центральным административным
округом Москвы и районом Савски-Венац Белграда», - отмечается в
сообщении.
В рамках Дней Белграда в Москве состоятся бизнес-форум и круглые столы. Кроме того, пройдут рабочие встречи по вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий, развития общественного транспорта и городской инфраструктуры.
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