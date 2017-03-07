«Основные аспекты программы проведения Дней Белграда в Москве обсудили руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черемин и чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич. Для участия в дружественных мероприятиях 25-27 мая 2017 года российскую столицу посетит представительная сербская делегация во главе с мэром Белграда Синишей Мали. В ходе визита планируется подписать программу сотрудничества между двумя городами на 2018-2020 гг. и соглашение о развитии связей между Центральным административным округом Москвы и районом Савски-Венац Белграда», - отмечается в сообщении.



В рамках Дней Белграда в Москве состоятся бизнес-форум и круглые столы. Кроме того, пройдут рабочие встречи по вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий, развития общественного транспорта и городской инфраструктуры.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао