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Московская жизнь

417 млрд будет потрачено на строительство в 2017 году в Москве.

417 млрд будет потрачено на строительство в 2017 году в Москве.

Информационный Центр Правительства Москвы 07 марта 2017г., 11:50

Порядка 417 миллиардов рублей выделено на строительство из бюджета Москвы в 2017 году.

Об этом сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. По его словам, средства заложены в Адресную инвестиционную программу (АИП) города.

«При этом большая часть финансирования направлена на развитие метро и возведение объектов транспортной инфраструктуры», - сказал Андрей Бочкарев.

Он также отметил, что на строительство и реконструкцию дорог выделено 136 миллиардов рублей, на развитие метро - 157 миллиардов рублей.

На возведение объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и прокладку инженерных коммуникаций предусмотрено 124 миллиарда рублей.

«В этом году мы планируем провести 255 конкурсов и торгов на общую сумму 151 миллиард рублей», - заключил Андрей Бочкарев.

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