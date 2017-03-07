Об этом сообщил руководитель Департамента строительства столицы Андрей Бочкарев. По его словам, средства заложены в Адресную инвестиционную программу (АИП) города.



«При этом большая часть финансирования направлена на развитие метро и возведение объектов транспортной инфраструктуры», - сказал Андрей Бочкарев.



Он также отметил, что на строительство и реконструкцию дорог выделено 136 миллиардов рублей, на развитие метро - 157 миллиардов рублей.



На возведение объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и прокладку инженерных коммуникаций предусмотрено 124 миллиарда рублей.



«В этом году мы планируем провести 255 конкурсов и торгов на общую сумму 151 миллиард рублей», - заключил Андрей Бочкарев.

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