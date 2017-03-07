Об этом сообщила пресс – служба центров госуслуг Москвы «Мои Документы». В честь 8 марта «Мои Документы» приготовили для горожан много интересных и полезных мероприятий.



Например, центр госуслуг района Южное Бутово и Ломоносовскийприглашает всех на интереснейшиймастер-класс по изготовлению открыток своими руками для любимых мам и бабушек.



Всех, кто хочет ознакомиться с историей зарождения праздника 8 марта, а также послушать поэтические выступления с радостью ждут в центре госуслуг района Гольяново и Люблино на тематическую программу «Международный женский день».



Весенние выставки будут радовать вас течении всего марта в Куркино, Савелки, Матушкино, Восточное Измайлово, Замоскворечье, Чертаново Северное, Западное Дегунино, Тимирязевский.



Полный список мероприятий, которые в марте проходят в центрах госуслуг Москвы, можно найти в «Календаре событий» на сайте www.md.mos.ru.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао