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События

«Мои Документы» к 8 марта проводят праздничные мероприятия

«Мои Документы» к 8 марта проводят праздничные мероприятия

Тэги: 2017, 8 марта

Информационный Центр Правительства Москвы 07 марта 2017г., 11:54

В центрах столичных госуслуг пройдут мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню.

Об этом сообщила пресс – служба центров госуслуг Москвы «Мои Документы».  В честь 8 марта «Мои Документы» приготовили для горожан много интересных и полезных мероприятий.

Например, центр госуслуг района Южное Бутово и Ломоносовскийприглашает всех на интереснейшиймастер-класс по изготовлению открыток своими руками для любимых мам и бабушек.

Всех, кто хочет ознакомиться с историей зарождения праздника 8 марта, а также послушать поэтические выступления с радостью ждут в центре госуслуг района Гольяново и Люблино на тематическую программу «Международный женский день».

Весенние выставки будут радовать вас течении всего марта в Куркино, Савелки, Матушкино, Восточное Измайлово, Замоскворечье, Чертаново Северное, Западное Дегунино, Тимирязевский.

Полный список мероприятий, которые в марте проходят в центрах госуслуг Москвы, можно найти в «Календаре событий» на сайте www.md.mos.ru.

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