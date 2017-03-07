«На Большой спортивной арене «Лужники» завершена установка 66 310 стандартных фанатских кресел на трибуны стадиона. Скоро начнется установка кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта», - сообщил глава ведомства..

Также строители осуществляют монтаж лифтов, ведут работы по устройству архитектурного освещения, монтажу ограждений лестниц, трибун, металлоконструкций выходов на кровлю и навесов для автобусов, внутренней отделке помещений. Полностью завершена отделка скай-боксов – зон повышенной комфортности.

Натуральный газон стадиона «хорошо пережил» зиму. Фактически сегодня на этом поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15-17 сантиметров. При сооружении «пирога» поля «Лужников» было проложено более 35 километров труб дренажа, обогрева, полива и аэрации. На поле стадиона было засеяно 450 кг семян, тип их специально подобран для «Лужников» с учетом климатических особенностей территории, на которой расположен спортивный комплекс.

Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить строительство планируется во 2 квартале 2017 года. Именно в «Лужниках» пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу 2018 – матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а геометрия трибун изменится – они будут максимально приближены к футбольному полю.

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