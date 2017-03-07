Московская жизнь
Кресла для фанатов-болельщиков уже смонтированы на стадионе «Лужники».
На Большой спортивной арене «Лужники» завершена установка фанатских кресел на трибуны стадиона
«На Большой спортивной арене «Лужники» завершена установка 66 310 стандартных фанатских кресел на трибуны стадиона. Скоро начнется установка кресел в VIP-зонах и пресс-ложах. Полностью кресла будут готовы к концу марта», - сообщил глава ведомства..
Также строители осуществляют монтаж лифтов, ведут работы по устройству архитектурного освещения, монтажу ограждений лестниц, трибун, металлоконструкций выходов на кровлю и навесов для автобусов, внутренней отделке помещений. Полностью завершена отделка скай-боксов – зон повышенной комфортности.
Натуральный газон стадиона «хорошо пережил» зиму. Фактически сегодня на этом поле уже можно играть в футбол, трава проросла на глубину 15-17 сантиметров. При сооружении «пирога» поля «Лужников» было проложено более 35 километров труб дренажа, обогрева, полива и аэрации. На поле стадиона было засеяно 450 кг семян, тип их специально подобран для «Лужников» с учетом климатических особенностей территории, на которой расположен спортивный комплекс.
Реконструкция Большой спортивной арены началась в 2014 году, завершить строительство планируется во 2 квартале 2017 года. Именно в «Лужниках» пройдут главные игры Чемпионата мира по футболу 2018 – матч открытия, один из полуфиналов и финал мундиаля. В результате реконструкции количество зрительских мест на стадионе увеличится с 78 тыс. до 81 тыс., а геометрия трибун изменится – они будут максимально приближены к футбольному полю.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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