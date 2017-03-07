Блок начальных классов спроектирован как отдельно стоящее трехэтажное здание в форме буквы Г. Снаружи он будет достаточно ярким за счет светлых оттенков облицовочных плит и цветных вставок между окон в красно-желтой гамме. Помимо классов, внутри спроектированы также помещения библиотеки с медиатекой и спортивный блок со студией хореографии.

«Обновление инфраструктуры столичного образования является одной из приоритетных программ мэра Сергея Собянина. Современное и яркое здание начальной школы в Пресненском районе, которое мы утвердили, не просто восполнит дефицит мест, но и значительно освежит среду вокруг существующей типовой панельной школы, облагородит школьную территорию. Место станет более современным, интересным, комфортным для детей», - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Рядом со школой появится новое спортивное ядро на открытом воздухе: универсальная площадка для хоккея, баскетбола и волейбола, игровая площадка с теневым навесом для детей 1-4 класса, площадка с тренажерами, 75-метровая беговая дорожка, место для прыжков в длину и 50-метровая полоса препятствий.

Школа спроектирована с учетом максимальной освещенности классов. Все помещения будут доступны для людей с ограниченными возможностями. Общая площадь здания составит порядка 4 700 кв. м.

Проектировщиком является ООО «Инкерман». Окончание строительства намечено на 2018 год.

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