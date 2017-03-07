Происшествия

Синоптики предупреждают, что утром и днем 7 марта погода "потенциально опасна", так как наблюдается сильная гололедица. Специалисты Гидрометцентра России советуют автомобилистам и пешеходам быть предельно внимательными при передвижении по дорогам и тротуарам.

Кроме того, вероятно значительное усиление восточного и юго-восточного ветра, порывы которого местами могут достигать скорости 12–17 метров в секунду.

Днем термометры покажут 2–4 градуса выше нуля. При повышении температуры воздуха гололед должен растаять.

Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

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