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События

Сергей Собянин принял решение объединить два департамента

Фото: ТАСС/Мудрац Александра

Сергей Собянин принял решение объединить два департамента

Тэги: Сергей Собянин, ЖКХ

M24.ru 07 марта 2017г., 13:08

Собянин объединяет ЖКХ и топливно-энергическое хозяйстве

Президиум правительства Москвы принял постановление о реорганизации двух органов исполнительной власти, входящих в Комплекс городского хозяйства города Москвы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будет присоединен к департаменту топливно-энергетического хозяйства.

Объединенный департамент получит наименование департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Возглавит единую структуру Павел Ливинский, который руководил департаментом топливно-энергетического хозяйства столицы.

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