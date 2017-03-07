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События
Сергей Собянин принял решение объединить два департамента
Собянин объединяет ЖКХ и топливно-энергическое хозяйстве
Президиум правительства Москвы принял постановление о реорганизации двух органов исполнительной власти, входящих в Комплекс городского хозяйства города Москвы.
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будет присоединен к департаменту топливно-энергетического хозяйства.
Объединенный департамент получит наименование департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Возглавит единую структуру Павел Ливинский, который руководил департаментом топливно-энергетического хозяйства столицы.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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