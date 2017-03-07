Президиум правительства Москвы принял постановление о реорганизации двух органов исполнительной власти, входящих в Комплекс городского хозяйства города Москвы.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства будет присоединен к департаменту топливно-энергетического хозяйства.

Объединенный департамент получит наименование департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы. Возглавит единую структуру Павел Ливинский, который руководил департаментом топливно-энергетического хозяйства столицы.

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