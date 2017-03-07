Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, изменяющий статус адвоката в уголовном процессе.

Законопроект создает дополнительные гарантии независимости адвокатов при оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве, отмечается в пояснительной записке к проекту. Для этого документом отменяется разрешительный порядок допуска адвоката к участию в деле. Вместо допуска к процессу адвокат будет входить в процесс в порядке, который установит адвокатская палата. Это позволит адвокатам воспользоваться всеми процессуальными правами с момента вступления в уголовное дело.

Законопроект также разрешает адвокатам участвовать в следственных мероприятиях, то есть принимать участие в рассмотрении тех или иных доказательств, а также в допросах. При этом в случае допроса адвокат наделяется правом не давать показания против своего подзащитного.

Законопроектом предлагается регламентировать все следственные процедуры в отношении адвокатов — проведение обыска, осмотра и выемки документов. Согласно документу, такие действия могут быть предприняты только в отношении адвокатов, против которых возбуждено уголовное дело. Обыски служебных помещений, осмотр и выемка документов, с указанием конкретных отыскиваемых объектов и данных, возможны лишь по решению суда и в присутствии наблюдателей от адвокатской палаты, следует из документа. При этом изъятие адвокатского досье целиком при обыске не допускается, как и фотографирование, киносъемка, видеозапись и другая фиксация материалов.

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