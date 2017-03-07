Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока какой-либо позиции на этот счет не сформировано, здесь нужно будет какое-то время, безусловно, чтобы обдумать эту инициативу», — затруднился ответить Песков.

«Я думаю, что в обозримой перспективе какая-то ясность здесь появится», — предположил он.

По действующему законодательству, выборы главы государства должны пройти во второе воскресенье марта, в 2018 году это будет 11 марта. Из-за праздничных дней, связанных с 8 марта, эта дата может переноситься на другое воскресенье того же месяца.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президентские выборы-2018 могут пройти 18 марта. «А то, что этот день совпадает с замечательным праздником, который мы отмечаем уже несколько лет, — это очень хорошо», — добавил Володин.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао