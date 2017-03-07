Около половины учащихся, принимавших участие в диагностике по истории Москвы, продемонстрировали уровень подготовки выше среднего, из них 14% выполнили работу на высоком уровне, справившись почти со всеми заданиями диагностической работы, рассказала заместитель директора Московского центра качества образования Елена Зозуля.

Напомним, что независимая диагностика «История Москвы в истории России» проводилась в девятых классах школ города 19 января 2017 года, она проводилась впервые. В мероприятии приняли участие 243 образовательных организаций Москвы. Работу выполняли более 14 тысяч учащихся.

Девятиклассники Москвы продемонстрировали хорошие знания по темам:

– Основание Москвы;

– Деятельность московских князей, приведшая к возвышению Москвы, ее превращению в столицу единого Российского государства;

– Смутное время (конец XVI – начало XVII вв.), борьба против внешней экспансии и освобождение Москвы от захватчиков;

– Отечественная война 1812 года;

– Культурное развитие Москвы в разные для России исторические периоды.

Вопросы, включенные в диагностическую работу, охватывали наиболее важные вехи в истории Москвы, в которых отражены значимые события и процессы истории российской государственности.

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