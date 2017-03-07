Новые экраны будут транслировать праздничные ролики 7 и 8 марта.

Ппоздравления с праздником включат на медиафасадах вечером во вторник, 7 марта, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Композиции из различных цветов - тюльпанов, роз, фиалок, маков и анютиных глазок - появятся на экранах. Здесь же расположится надпись «С праздником 8 Марта!», - пояснили в пресс-службе.

Ролики выполнят в розовых, фиолетовых, красных и золотистых оттенках. Золотую цифру 8 украсят бутоны роз.

«Праздничная подсветка традиционно будет включена на трех улицах в центре: ул. Новый Арбат, ул. Тверская и проспекте Мира», - говорится в сообщении.

Кроме того, по всему городу уже размещено около 400 праздничных тематических плакатов. На них изображены цветы и бабочки, а также надпись «С праздником 8 Марта!».

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