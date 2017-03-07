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События

Осуществить госзакупку акцизных марок теперь будет проще

Фото: © Фото Евгения Шабанова

Осуществить госзакупку акцизных марок теперь будет проще

ИА «РОСБАЛТ» 07 марта 2017г., 17:59

Госдума приняла в первом чтении законопроект, упрощающий госзакупки акцизных марок.

Законопроектом предлагается определить ОА «Гознак» единственным исполнителем, у которого ФТС России осуществляет закупку акцизных марок для ввозимой в Россию табачной и алкогольной продукции.

Как пояснил глава думского комитета по экономической политике Сергей Жигарев, в настоящее время закупка товаров, работ или услуг у единственного поставщика может производиться у соответствующих ГУПов.

«В 2014 году, согласно указу президента, ФГУП „Гознак“ был преобразован в акционерное общество, сто процентов акций которого находится в федеральной собственности», — пояснил депутат.

По его словам, предлагаемые изменения позволят упростить и ускорить изготовление и выдачу акцизных марок для маркировки алкогольной и табачной продукции, ввозимой в страну.  

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