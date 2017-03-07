Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Боруссия» Д – «Бенфика»

8 марта 2017, 22-45 МСК

«Боруссия»

Похоже, что сейчас Томасу Тухелю удалось вывести свою команду на пик формы – после поражения в Лиссабоне «Боруссия» в немецком чемпионате ошибок не допускала и одержала три крупных победы подряд. Для начала «шмели» основательно размялись на «Вольфсбурге» и «Фрайбурге», обыграв их по 3:0, а в последнем туре на «Сигнал Идуне» уничтожили оборону «Байера», переиграв леверкузенцев 6:2. Но даже этого пока мало для гарантированного места в тройке – до «Баварии» дортмундцам не хватает 13 очков, до «Лейпцига» — шесть, а снизу подпирает «Хоффенхайм», отставший всего на два балла.

«Бенфика»

Лиссабонские «орлы» также очень уверенно провели последний отрезок во внутреннем первенстве, набрав девять очков из девяти возможных. Минимально на выезде обыграны «Брага» и «Фейренше», дома 3:1 бит «Шавиш», а в Кубке Португалии команда Руя Витории сделала первый шаг к финалу, обыграв в гостях «Эшторил» (2:1). В чемпионате «Бенфика» лидирует, но отрыв от «Порту» составляет всего одно очко.

Статистика и личные встречи

На своем «Сигнал Идуна» дортмундцы в чемпионате не проигрывали, одержав 8 побед в 11 играх при разнице 28:7, в Лиге Чемпионов одержано две победы и разделены очки с «Реалом».

«Бенфика» в групповом этапе набрала на выезде четыре очка, обыграв только киевское «Динамо». Проигрыш 2:4 был в Неаполе, против «Бешикташа» — ничья 3:3.

Прогноз

Даже с учетом того, что «Бенфика» победила в домашней игре, шансы на выход в следующий этап, на наш взгляд, выше у Дортмунда. На своем поле команда Тухеля очень сильна, да и набранная «Боруссией» форма впечатляет. «Байер», например, ничуть не слабее португальцев, но ничего сделать со «шмелями» не смог и был прост сметен с поля. Считаем, что исправить ситуацию «Боруссии» удастся и именно она пройдет в четвертьфинал.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Боруссия – 1,36

Ничья – 5,11

Бенфика — 8,45

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