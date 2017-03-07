Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч. «Барселона» — ПСЖ

8 марта 2017 года, 22-45 МСК

«Барселона»

После парижского провала «Барселона» была безупречна Ла Лиге и одержала четыре победы подряд, не оставив шансов «Леганесу», «Атлетико», «Спортингу» и «Сельте», выиграв эти противостояния с общим счетом 15:3, но только в последнем матче каталонцы обошлись без пропущенных мячей. В таблице команда Луиса Энрике вырвалась вперед на одно очко от мадридского «Реала» и возглавила пелетон, но у конкурента есть игра в запасе.

ПСЖ

Парижан сразу после знакового разгрома каталонцев видимо не хватило эмоций – сразу после того ПСЖ в чемпионате сыграл нулевую ничью с не самой грозной «Тулузой». Но после этого очками коллектив Унаи Эмери ни с кем не делился — в чемпионате были обыграны «Марсель» (5:1) и «Нанси» (1:0), в Кубке Франции шансов не было у «Ньора» (2:0). В таблице Лиги 1 парижский гранд обошел по дополнительным показателям «Ниццу», но до лидирующего «Монако» по-прежнему не хватает трех очков.

Статистика и личные встречи

На «Камп Ноу» парижане побед еще не добивались, хотя два ничейных результата в 1995 и 2013 годах уже были, два последних матча проиграны с разницей в два мяча.

Больше двух мячей в играх «Барселоны» забивается уже семь матчей подряд.

ПСЖ в гостях не играет вничью уже восемь матчей подряд.

Прогноз

Очень сложно предположить, что ответная игра этой пары пройдет в закрытой позиционной манере. «Барселона» однозначно попытается достойно ответить за парижское унижение и будет с первых минут нагнетать давление, бросив все силы в атаку. Но в обороне каталонцы совсем не радуют, даже во внутреннем первенстве пропущенные мячи были в 15 из 26 проведенных матчей. Считаем, что голевая перестрелка на «Камп Ноу» очень вероятна, и планка в три гола командами снова будет пройдена.

Коэффициенты БК Леон:

Барселона – 1,44

Ничья – 5,35

ПСЖ – 7,13

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