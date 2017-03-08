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Культура
Полотна Николая Рериха обнаружены в Национальном музеи Сербии
Полотна были утеряны после нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года.
Семь утерянных картин Николая Рериха обнаружили в Национальном музеи Сербии, по информации хранителя собрания иностранной живописи музея Елену Дергенц.
— В собрании Национального музея в Белграде хранятся семь картин Николая Рериха, — сказала Дергенц.
Отмечается, что полотна были утеряны после нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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