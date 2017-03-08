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Культура

Полотна Николая Рериха обнаружены в Национальном музеи Сербии

Полотна Николая Рериха обнаружены в Национальном музеи Сербии

Городской портал 08 марта 2017г., 14:35

Полотна были утеряны после нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года.

Семь утерянных картин Николая Рериха обнаружили в Национальном музеи Сербии, по информации хранителя собрания иностранной живописи музея Елену Дергенц.

— В собрании Национального музея в Белграде хранятся семь картин Николая Рериха, — сказала Дергенц.

Отмечается, что полотна были утеряны после нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года.

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