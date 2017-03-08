Семь утерянных картин Николая Рериха обнаружили в Национальном музеи Сербии, по информации хранителя собрания иностранной живописи музея Елену Дергенц.

— В собрании Национального музея в Белграде хранятся семь картин Николая Рериха, — сказала Дергенц.

Отмечается, что полотна были утеряны после нападения Германии на Югославию в апреле 1941 года.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао