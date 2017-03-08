Президент России Владимир Путин поздравил всех женщин России с Международным женским днем.

— Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете. И мы часто думаем: как это у вас все получается? — сказал Путин.

Также глава государства подчеркнул, что российские мужчины любят и ценят женщин, после чего прочитал стихи поэта Серебряного века Константина Бальмонта.

Женщина – с нами, когда мы рождаемся,

Женщина – с нами в последний наш час.

Женщина – знамя, когда мы сражаемся,

Женщина – радость раскрывшихся глаз.

Нежные строчки поэта оказались не последними. Путин подчеркнул, что в этот день (и не только сегодня) женщины должны быть окружены вниманием и заботой мужчин, чтобы они чаще улыбались. После этого президент еще раз поздравил женщин с 8 Марта, пожелав здоровья, успехов, радости и счастья.

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