Программа будет реализовывать с 2017 по 2022 год.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин, рассказали ИА «News» в пресс-службе кабинета министров.

В распоряжении говорится, что стратегия будет исполняться с 2017 по 2022 годы. Реализовываться она будет в два этапа. Первый продлится до 2018 года и подразумевает «информационно-аналитическое, правовое и кадровое обеспечение государственной политики в интересах женщин».

Второй этап завершится в 2022 году и предусматривает реализацию мер «по улучшению положения женщин в политической, экономической, социальной и культурной сферах». Финансироваться стратегия будет в рамках действующих государственных программ.

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