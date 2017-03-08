Было запланировано, что спутник будет запущен Россией, однако контракт был разорван.

Запуск спутника должен был быть произведен ракетой «Днепр», которая разрабатывалась совместно Украиной и Россией, однако в 2015 году Россия приостановила запуски этой ракеты-носителя.

В итоге, Hisdesat разорвала контракт с РФ и передала право запуска спутника мериканской частной компании SpaceX. Предположительно, запуск состоится в последнем квартале 2017 года со стартовой площадки в Ванденберге, штат Калифорния, и будет произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Примечательно, что СМИ уже окрестили PAZ «первым испанским спутником-шпионом». Его разработка велась подразделением концерна Airbus — Airbus Defence and Space, отвечающим за создание оборонной и аэрокосмической продукции.

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