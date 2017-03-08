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Cорваны планы по запуску спутника PAZ
Теперь испанский спутник PAZ запустит американская компания SpaceX.
Было запланировано, что спутник будет запущен Россией, однако контракт был разорван.
Запуск спутника должен был быть произведен ракетой «Днепр», которая разрабатывалась совместно Украиной и Россией, однако в 2015 году Россия приостановила запуски этой ракеты-носителя.
В итоге, Hisdesat разорвала контракт с РФ и передала право запуска спутника мериканской частной компании SpaceX. Предположительно, запуск состоится в последнем квартале 2017 года со стартовой площадки в Ванденберге, штат Калифорния, и будет произведен с помощью ракеты-носителя Falcon 9.
Примечательно, что СМИ уже окрестили PAZ «первым испанским спутником-шпионом». Его разработка велась подразделением концерна Airbus — Airbus Defence and Space, отвечающим за создание оборонной и аэрокосмической продукции.менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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