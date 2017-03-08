Будем здоровы

в Финляндии вспомнили об изобретениях, которые делают жизнь женщины легче.

Финские инновации — материнский пакет, гормональная спираль, менструальная чаша, укачивающий младенцев матрас, значительно повлияли на жизнь женщин. В современном мире эти изобретения обрели всемирную популярность.

Гормональная спираль — одно из самых важных финских изобретений, она продается в 130 странах мира на сумму более миллиарда евро в год. Мало кто знает, что ее разработали в хельсинкской больнице Kätilöopisto в 1990 году. Спираль Mirena — самый продаваемый финский медицинский препарат за всю историю, добавляет СМИ.

Спустя 15 лет, в 2005 году, в местечке Йуупайоки Хели Курьянен была создана самая популярная в мире менструальная чаша Lunette. Теперь она продается более чем в 40 разных странах, и объем ее продаж ежегодно увеличивается в два раза.

Одним из последних финских изобретений стал матрас, который сам укачивает младенца. В прошлом году эта инновация стала победителем конкурса в рамках крупнейшей международной ярмарки товаров для детей Kind und Jugend в Германии. Его автор — Ханна Сиссала. Так как товар новый, его пока нет в достаточных количествах, чтобы удовлетворить спрос.

менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао