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Стокгольм согласно рейтингу стал самым чистым городом мира
Названа десятка самых экологически чистых городов мира. Рейтинг созставлен на основе данных Всемирной организации здравоохранения.
Так, десятку возглавила столица Швеции Стокгольм. Этот город, по сравнению с 90-ми годами прошлого века, значительно сократил выбросы углекислого газа, а к 2050-мму году намерен полностью отказаться от угля в энергетике.
Следом за Стокгольмом расположился Веллингтон (Новая Зеландия), на третьем месте — Канберра (Австралия), на четвертом — Оттава (Канада), а пятое заняла столица Шотландии Эдинбург.
В десятке самых чистых столиц мира также числятся Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).
Самой загрязненной из мировых столиц эксперты назвали Эр-Рияд (Саудовская Аравия).менеджер по размещению рекламы какие деньги покупает банк стоимость рекламы в газете бивалютный вклад тинао
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