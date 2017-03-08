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События

Стокгольм согласно рейтингу стал самым чистым городом мира

Фото: © СС0

Составлен рейтинг самых экологически чистых городов мира

Стокгольм согласно рейтингу стал самым чистым городом мира

ИА «РОСБАЛТ» 08 марта 2017г., 12:55

Названа десятка самых экологически чистых городов мира. Рейтинг созставлен на основе данных Всемирной организации здравоохранения.

Так, десятку возглавила столица Швеции Стокгольм. Этот город, по сравнению с 90-ми годами прошлого века, значительно сократил выбросы углекислого газа, а к 2050-мму году намерен полностью отказаться от угля в энергетике.

Следом за Стокгольмом расположился Веллингтон (Новая Зеландия), на третьем месте — Канберра (Австралия), на четвертом — Оттава (Канада), а пятое заняла столица Шотландии Эдинбург.

В десятке самых чистых столиц мира также числятся Монтевидео (Уругвай), Таллин (Эстония), Хельсинки (Финляндия), Монако и Мадрид (Испания).

Самой загрязненной из мировых столиц эксперты назвали Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

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