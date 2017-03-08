Будем здоровы

В календаре Международный женский день — официальный выходной.

Во всемирный день женщин отмечаются достижения их в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты. Дата отмечается ООН с 1975 года, а национальным праздником кроме РФ этот день признан в Азербайджане, Армении, Белоруссии и на Украине.

«В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин (Second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права», — напоминают СМИ.

Хотя существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок нынешнего 8 Марта.

Однако в российском обществе 8 марта традиционно это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых, подруг, сестер, матерей подарками и окружить заботой.

К этому дню продажи цветов в РФ, как подсчитали аналитики, подскочили на 17%.

Президент России Владимир Путин поздравил всех россиянок, отметив, что женщины наполняют этот мир своей красотой и жизненной энергией, согревают его нежностью и душевной щедростью, а также создают атмосферу уюта, радушия и гармонии.

«У ваших забот о детях и внуках, о своей семье не бывает выходных. Даже сегодня, в ваш день, вы все равно в делах и хлопотах, не даете себе поблажек, все успеваете, — сказал Путин. — И мы часто думаем: как это у вас все получается? Но главное — мы любим и ценим вас».

По его словам, мужчины недаром посвящали женщинам музыку и стихи. Президент напомнил, как очень образно и точно сказал о женщине поэт Серебряного века Константин Бальмонт: «Женщина — с нами, когда мы рождаемся, /Женщина — с нами в последний наш час./ Женщина — знамя, когда мы сражаемся,/ Женщина — радость раскрывшихся глаз».

Женщина является источником нашей собственной жизни и ее продолжением в детях, говорится в президентском поздравлении. «Мы (мужчины. — ред.) будем помнить об этом. И не только сегодня. Будем делать все, чтобы наши любимые были окружены вниманием и заботой, чтобы они чаще улыбались» — так завершил свое поздравление глава государства.

Тем временем компания «Яндекс» предположила, что жительницы страны получат в подарок на 8 марта. Вероятнее всего, это будут товары для красоты. Согласно исследованию. за неделю до праздничной даты количество заказов парфюмерии и косметики выросло на 29%. Наверняка мужчины готовятся подарить своим половинкам и ювелирные украшения. Продаж драгоценностей стало на 17% больше. Спросом в эти дни пользовались товары и в категории «Техника для красоты»: фены, эпиляторы, напольные весы. Покупатели не забывают и о других милых женскому сердцу вещах, выбирая кто книги, а кто — безделушки.

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