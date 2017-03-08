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События

Редакция газеты «Москва Инфо» поздравляет всех женщин с праздником!

Редакция газеты «Москва Инфо» поздравляет всех женщин с праздником!

Тэги: 8 марта

08 марта 2017г., 15:27

Коллектив «Москва Инфо» поздравляет женщин с праздником 8 марта!

Дорогие женщины!!!

Поздравляем Вас с праздником весны, с праздником женского обаяния!

От чистого сердца желаем Вам счастья, любви, благополучия.

Пусть каждый день радует Вас вниманием и заботой близких,

жизнь наполняется новыми впечатлениями и яркими открытиями.

Пусть в Ваших сердцах вечно живет весна!

С праздником 8 марта!!!

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