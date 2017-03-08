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События
Редакция газеты «Москва Инфо» поздравляет всех женщин с праздником!
Коллектив «Москва Инфо» поздравляет женщин с праздником 8 марта!
Дорогие женщины!!!
Поздравляем Вас с праздником весны, с праздником женского обаяния!
От чистого сердца желаем Вам счастья, любви, благополучия.
Пусть каждый день радует Вас вниманием и заботой близких,
жизнь наполняется новыми впечатлениями и яркими открытиями.
Пусть в Ваших сердцах вечно живет весна!
С праздником 8 марта!!!
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