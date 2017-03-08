Хоккей. НХЛ. Даллас — Оттава

9 марта 2017 года, 04-00 МСК

«Даллас»

«Даллас» сенсационно обыграл в последнем матче «Вашингтон» на выезде, а в гостях по ходу сезона «Звезды» действовали не лучшим образом. Сейчас на счету хозяев две гостевые победы и это должно придать уверенности команде и пока что «Старз» чисто формально возвращаются в гонку за плей-офф.

Конференция: 11 место в Западной

Дивизион: 6 место в Центральном

Рекорд: 27-29-10

Дома: 18-11-6

Форма (5): 3-2-0

Потери: Руссель, Янмарк.

«Оттава»

«Оттава» сейчас очень хороша, на счету канадского коллектива четыре победы в последних пяти матчах. Не так давно «Сенаторы» одолели находящийся так же в отличной форме «Бостон» и продолжает погоню за другим канадским клубом — «Монреалем». Посмотрим, что покажут «Сенаторз» в этой встрече.

Конференция: 6 место в Восточной

Дивизион: 2 место в Атлантическом

Рекорд: 36-22-6

На выезде: 17-12

Форма (5): 4-1-0

Потери: Нил, Райан.

Статистика и личные встречи

Четыре из пяти последних матчей в Далласе остались за хозяевами площадки. «Даллас» львиную долю своих очков набрал именно дома.



Прогноз

«Далласу» отступать некуда. Команда имеют прекрасную игру в нападении, а вот в обороне есть некоторые проблемы. Мы все-таки считаем, что хозяева более мотивированы на этот матч и смогут победить в пределах основного времени матча.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Даллас – 2,33

Ничья — 3,93

Оттава – 2,66

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