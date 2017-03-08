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Прогноз. Хоккей. «Бостон» — «Детройт» 9 марта 04:00 мск
В ночь с 8 на 9 марта «Мишки» Бостона сразятся против «Крыльев» из Детройта. Гости играют без турнирной мотивации и проведут накануне принципиальный матч против «Торонто».
Хоккей. НХЛ. Бостон — Детройт
9 марта 2017 года, 04-00 МСК
«Бостон»
С вступлением на пост нового главного тренера, игра на «ТД Гарден» у «Мишек» наладилась. На данный момент хозяева занимают седьмую строчку в Восточной конференции, но пока что не могут вздохнуть с облегчением, ведь игр «Брюинз» сыграли больше, чем конкуренты, а очков у них больше совсем не намного.
Конференция: 7 место в Восточной
Дивизион: 3 место в Атлантическом
Рекорд: 34-26-6
Дома: 17-14
Форма (5): 3-2-0
Потери: нет.
«Детройт»
«Детройту» придется играть с «Бостоном» после выезда в Торонто. Это принципиальный матч для гостей, поэтому выкладываться они будут на все 100%. Сил будет потрачено немало и немотивированный с точки зрения турнирной таблицы «Детройт» подойдет к этому матчу в не самом лучшем состоянии.
Конференция: 16 место в Восточной
Дивизион: 8 место в Атлантическом
Рекорд: 25-27-11
На выезде: 13-13-6
Форма (5): 2-2-1
Потери: Спроул, Ховард, Эрикссон.
Статистика и личные встречи
В сезоне сезоне «Мишки» дважды обыграли «Детройт» и лишь однажды сильнее оказались «Крылья».
«Бостон» победил в четырех из пяти предыдущих играх
дома.
Прогноз
Хозяевам сейчас нужны очки как воздух, а гости уже потеряли всякие шансы на плей-офф. Несколько важных игроков ушли из «Детройта» в более сильные команды и тем самым еще сильнее команды была ослаблена. Ждем уверенную победу «Бостона» и предлагаем заключить пари на его победу в БК Леон.
Коэффициенты БК Леон:
Бостон – 1,65
Ничья — 4,30
Детройт – 4,30
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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