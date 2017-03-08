Хоккей. НХЛ. Бостон — Детройт

9 марта 2017 года, 04-00 МСК

«Бостон»

С вступлением на пост нового главного тренера, игра на «ТД Гарден» у «Мишек» наладилась. На данный момент хозяева занимают седьмую строчку в Восточной конференции, но пока что не могут вздохнуть с облегчением, ведь игр «Брюинз» сыграли больше, чем конкуренты, а очков у них больше совсем не намного.

Конференция: 7 место в Восточной

Дивизион: 3 место в Атлантическом

Рекорд: 34-26-6

Дома: 17-14

Форма (5): 3-2-0

Потери: нет.

«Детройт»

«Детройту» придется играть с «Бостоном» после выезда в Торонто. Это принципиальный матч для гостей, поэтому выкладываться они будут на все 100%. Сил будет потрачено немало и немотивированный с точки зрения турнирной таблицы «Детройт» подойдет к этому матчу в не самом лучшем состоянии.

Конференция: 16 место в Восточной

Дивизион: 8 место в Атлантическом

Рекорд: 25-27-11

На выезде: 13-13-6

Форма (5): 2-2-1

Потери: Спроул, Ховард, Эрикссон.

Статистика и личные встречи

В сезоне сезоне «Мишки» дважды обыграли «Детройт» и лишь однажды сильнее оказались «Крылья».

«Бостон» победил в четырех из пяти предыдущих играх дома.

Прогноз

Хозяевам сейчас нужны очки как воздух, а гости уже потеряли всякие шансы на плей-офф. Несколько важных игроков ушли из «Детройта» в более сильные команды и тем самым еще сильнее команды была ослаблена. Ждем уверенную победу «Бостона» и предлагаем заключить пари на его победу в БК Леон.

Коэффициенты БК Леон:

Бостон – 1,65

Ничья — 4,30

Детройт – 4,30

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