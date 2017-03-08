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Прогноз. Хоккей. «Виннипег» — «Питтсбург» 9 марта 04:00 мск
После не самого лучшего выступления в домашней игре против «Баффало», где «Пингвины» сумели победить, проигрывая по ходу матча 0:3, команда Сидни Кросби приедет в Канаду, где ее ждет канадский «Виннипег».
Хоккей. НХЛ. Виннипег — Питтсбург
9 марта 2017 года, 04-00 МСК
«Виннипег»
Канадцам сейчас нельзя терять ни единого очка. В противном случае «Джетс» не смогут попасть в плей-офф. Больше, чем «Виннипег» в лиге пропустили только «Аризона» и «Колорадо». На Западе «Истребители» забили почти больше всех шайб, лучше по этому показателю оказалась только «Миннесота».
Конференция: 10 место в Западной
Дивизион: 5 место в Центральном
Рекорд: 30-31-6
Дома: 16-16-1
Форма (5): 2-2-1
Потери: Майерс, Павелец (под вопросом)
«Питтсбург»
«Питтсбург» в последнее время не славится стабильной игрой. Даже дома команда стала пожарить, примером может стать последний матч «Пингвинов» против «Баффало», где благодаря Мюррею хозяева проигрывали после первого периода со счетом 0:3. К тому же, дружина Сидни Кросби крайне нестабильна на выезде и очень плохо выступает в гостях.
Конференция: 3 место в Восточной
Дивизион: 3 место в Столичном
Рекорд: 40-16-8
На выезде: 13-12-5
Форма (5): 3-2-0
Потери: Дейли, Летанг, Мяяття, Раст.
Статистика и личные встречи
«Виннипег» играет матчи дома на средний тотал 6.1 ш/и. «Пингвины» на выезде выступают со средним показателем результативности 5.8 ш/и.
Прогноз
Крайне важная игра для хозяев. Считаем, что им получится несколько раз огорчить вратаря «Пингвинов», а те в свою очередь будут так же забивать в ворота «Джетс». Ставим на тотал больше 5.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Виннипег – 2,94
Ничья — 3,98
Питтсбург – 2,21
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