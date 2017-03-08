Хоккей. НХЛ. Виннипег — Питтсбург

9 марта 2017 года, 04-00 МСК

«Виннипег»

Канадцам сейчас нельзя терять ни единого очка. В противном случае «Джетс» не смогут попасть в плей-офф. Больше, чем «Виннипег» в лиге пропустили только «Аризона» и «Колорадо». На Западе «Истребители» забили почти больше всех шайб, лучше по этому показателю оказалась только «Миннесота».

Конференция: 10 место в Западной

Дивизион: 5 место в Центральном

Рекорд: 30-31-6

Дома: 16-16-1

Форма (5): 2-2-1

Потери: Майерс, Павелец (под вопросом)

«Питтсбург»

«Питтсбург» в последнее время не славится стабильной игрой. Даже дома команда стала пожарить, примером может стать последний матч «Пингвинов» против «Баффало», где благодаря Мюррею хозяева проигрывали после первого периода со счетом 0:3. К тому же, дружина Сидни Кросби крайне нестабильна на выезде и очень плохо выступает в гостях.

Конференция: 3 место в Восточной

Дивизион: 3 место в Столичном

Рекорд: 40-16-8

На выезде: 13-12-5

Форма (5): 3-2-0

Потери: Дейли, Летанг, Мяяття, Раст.

Статистика и личные встречи

«Виннипег» играет матчи дома на средний тотал 6.1 ш/и. «Пингвины» на выезде выступают со средним показателем результативности 5.8 ш/и.



Прогноз

Крайне важная игра для хозяев. Считаем, что им получится несколько раз огорчить вратаря «Пингвинов», а те в свою очередь будут так же забивать в ворота «Джетс». Ставим на тотал больше 5.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Виннипег – 2,94

Ничья — 3,98

Питтсбург – 2,21



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