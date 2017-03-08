Футбол. Лига Чемпионов. Плей-офф. Барселона – ПСЖ

8 марта 2017, 22:45 МСК

«Барселона»

Шансы каталонцев на проход в четвертьфинал расценивают чрезвычайно низко. Официальный сайт УЕФА дал «сине-гранатовым» 0% на проход в следующую стадию соревнований, а букмекеры оценили такой вариант развития событий коэффициентом 11, что означает 10000 рублей прибыли с поставленной тысячи. То есть в «Барселону» никто не верит от слова «вообще». Не добавляет оптимизма и тот факт, что наставник «Барсы» Луис Энрике объявил о своем уходе из команды в конце сезона. Тем не менее, мы однозначно советуем посмотреть этот матч, потому что такую ​​феерию атакующего футбола мало где можно увидеть.

И, кстати, «Барса» все же имеет шансы. В последних домашних поединках каталонцы как будто репетировали матч с ПСЖ, последовательно разбив хихонский «Спортинг» со счетом 6:1 и «Сельту» со счетом 5:0. Репетиции завершились удачно, ведь если такой счет зафиксируют и сегодня, то в четвертьфинале будет «Барселона». Конечно, ПСЖ — не хихонский «Спортинг», но точно можно сказать, что «сине-гранатовые» побегут в атаку с первых секунд матча, а это значит настоящий пир для футбольного гурмана. А результат станет известен только тогда, когда развеется дым после битвы.

ПСЖ

Если бы в соперниках у парижского гранда был кто-то другой, то результат этого поединка не вызывал бы никаких вопросов. Разве «Бавария» еще могла бы хранить шансы после такого сокрушительного поражения, ведь оборона «Реала» оставляет желать лучшего. Задачей команды Эмери будет забить хотя бы один гол, ведь тогда «Барсе» придется отвечать шестью мячами. Несмотря на то, в какой форме сейчас находится Эдинсон Кавани, хотя бы раз на «Камп Ноу» ПСЖ точно имеет шанс отличиться. Интересно, решится ли Эмери сыграть в большой футбол, надеясь таким образом отличиться хотя бы раз или два.

В родном чемпионате парижане ведут погоню за «Монако», в последнее время побеждая соперников насухо. Поскольку шансов не пропустить в ПСЖ откровенно немного, стоит попытать счастья в атаке, ведь каждый выездной гол можно смело умножать на два. Так или иначе, нас ждет 90, а может и больше, минут настоящего и яркого футбола. А если «Барселоне» удастся еще и забить два или три раза в течение первого тайма, тогда страсти накалятся настолько, что можно будет шашлык жарить. Пожелаем нам всем много адреналина и зрелищного футбола, чтобы эта игра запомнилась надолго.

Статистика и личные встречи

В последних семи играх «Барселона» забивала в первых таймах.

В последних двух домашних матчах «Барселона» пробивала индивидуальный тотал 1,5 гола в первом тайме.

Прогноз

Матч достаточно легкий для прогнозирования. Все знают, что «Барса» с первых минут бросится отыгрываться, а оборона ПСЖ (как и у всех команд Унаи Эмери) не является эталоном. Уверены, что «сине-гранатовые» огорчат вратаря гостей Кевина Траппа, как минимум, два раза еще в первой половине игры.

Вообще, если «Барса» забьет быстрый гол (кф. на гол «Барсы» с 1 по 15 минуту — 3,40), то можно рисковать и брать их проход в «Лайве».

Что касается автора гола, то накануне матча Неймар поспорил с коллегами, что забьет минимум два гола в ворота ПСЖ. Два гола он может быть и не забьет, но отличится хотя бы раз вполне способен. Коэффициент 2,00 на его гол, однозначно, стоит того, чтобы его сыграли.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Барселона — 1,44

Ничья — 5,70

ПСЖ — 7,00

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