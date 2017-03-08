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События

Пентагон считает, что договор о РСМД нарушен

Фото: © Фото с сайта pentagon.afis.osd.mil

Пентагон считает, что договор о РСМД нарушен

Тэги: Пентагон, НАТО

ИА «РОСБАЛТ» 08 марта 2017г., 22:55

Россия развернула крылатую ракету наземного базирования, что противоречит «духу и целям» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и создает угрозу для НАТО.

Заявление на эту тему сделал заместитель председателя Объединенного комитета начальников генеральных штабов США Пол Сельва.

«Сама система представляет собой риск для большинства наших объектов в Европе. И мы полагаем, что Россия намеренно развернула ее, чтобы создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО», — приводит его слова Reuters.
 
По словам Сельвы, Штаты обсудили этот вопрос с Россией. О результатах этого обсуждения он не рассказал. также представитель Пентагона не стал уточнять, какие варианты рассматривались на случай, если эти обсждения не привели ни каким результатам​, но добавил, что «нас попросили включить ряд вариантов в обзор ядерной доктрины».
 
Ранее сообщалось, что Россия «тайно» развернула крылатые ракеты наземного базирования, о тестировании которых еще в 2014 году заявляла администрация Барака Обамы, в нарушении договора о ликвидации РСМД.

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