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Пентагон считает, что договор о РСМД нарушен
Россия развернула крылатую ракету наземного базирования, что противоречит «духу и целям» договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и создает угрозу для НАТО.
Заявление на эту тему сделал заместитель председателя Объединенного комитета начальников генеральных штабов США Пол Сельва.
«Сама система представляет собой риск для большинства наших
объектов в Европе. И мы полагаем, что Россия намеренно развернула ее, чтобы
создать угрозу для НАТО и объектов в зоне ответственности НАТО», — приводит его
слова Reuters.
По словам Сельвы, Штаты обсудили этот вопрос с Россией. О результатах этого обсуждения он не рассказал. также представитель Пентагона не стал уточнять, какие варианты рассматривались на случай, если эти обсждения не привели ни каким результатам, но добавил, что «нас попросили включить ряд вариантов в обзор ядерной доктрины».
Ранее сообщалось, что Россия «тайно» развернула крылатые ракеты наземного базирования, о тестировании которых еще в 2014 году заявляла администрация Барака Обамы, в нарушении договора о ликвидации РСМД.
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